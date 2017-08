Terrorangrepet i Spania blir etterforska i fleire land

Under etterforskinga er det blant anna komme fram at imamen som er mistenkt for å ha radikalisert mennene som utførte angrepa i Barcelona og Cambrils, oppheldt seg i Brussel over lengre tid i 2016, skriv avisa The Independent.

Ordføraren i kommunen Vilvoorde bekreftar til belgiske medium at imamen budde i Brussel mellom januar og mars i fjor, men belgiske styresmakter seier han ikkje var registrert i landet.

Ifølgje den engelske avisa skal kjenningar av imamen ha opplyst at han ikkje var religiøs før han vart fengsla i 2012 for å ha smugla hasj. I fengsel møtte han ein av hovudmennene bak bombeangrepet mot fleire pendlartog i Madrid i 2004.

Imamen er framleis sakna etter angrepet, og politiet mistenkjer at han døydde i ein eksplosjon i eit hus i Alcanar.

Planla fleire angrep

Huset eksploderte onsdag, og minst to personar døydde. Etter å funne 120 gassflasker og spor etter eksplosiv, knyter politiet huset til angriparane.

– Vi trur terroristane planla minst eitt angrep, og at dei har førebudd seg i fleire månader, skriv politisjefen i Catalonia på Twitter.

Ifølgje lokalavisa El Español var den verdskjente kyrkja Sagrada Familia, gata La Rambla og Barcelonas hamn blant måla.

Framleis på frifot

Mannen bak angrepet på La Rambla i Barcelona er framleis på frifot, og politiet kan ikkje sjå bort frå at han har komme seg til utlandet.

Ei anonym politikjelde bekreftar overfor nyheitsbyrået AP at det var den 22 år gamle marokkanaren Younes Abouyaaqoub som køyrde varebilen, men politisjefen vil ikkje bekrefte dette. Ein av grunnane er at dei døde i huset i Alcanar ikkje er identifiserte.

40 nasjonalitetar blant offera

Mange av dei som vart drepne i angrepa på hovudgata i Barcelona og i feriebyen Cambrils, var turistar på besøk i Spania.

Ein sju år gammal britisk-australsk gut er ein av dei siste som er bekrefta drepne i Barcelona. I tillegg er fire spanjolar, tre italienarar, ein amerikanar, ein canadisk mann, ei kvinne med både spansk og argentinsk statsborgarskap, ei belgisk kvinne og to portugisiske kvinner identifiserte.

Blant dei skadde er franskmenn, tyskarar, irar, britar, nederlendarar, rumenarar, grekarar, marokkanarar, cubanarar og taiwanarar. Også personar frå Ungarn, Makedonia, Austerrike, Tyrkia, Hongkong, Spania, Algerie, Argentina, Canada, Kina, Colombia, Den dominikanske republikk, Ecuador, Egypt, Filippinane, Honduras, Kuwait, Mauritius, Pakistan, Peru og Venezuela er ramma.

