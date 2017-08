SOHR: Kraftige luftangrep mot Raqqa har drepe minst 19 barn på éin dag 

Luftangrepa ramma måndag fleire nabolag i byen, opplyste Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) tysdag, som har sine opplysningar frå kjelder inne i Syria.

Angrepa mot byen, som IS har rekna som sin hovudstad, blir omtalt som spesielt kraftige, og dei har ramma den syriske byen to dagar på rad.

Over halvparten av byen er no teken av den USA-støtta opprørsalliansen Syriske demokratiske styrkar, som i stor grad består av kurdiske militssoldatar.

Menneskerettsgrupper skuldar USA for å bombe Raqqa utan å ta omsyn til at sivile blir drepne, mens amerikanske offiserar hevdar at dei gjennomfører presisjonsangrep mot IS-mål.

– Denne administrasjonen ønsker ein rask siger, fastslo nyleg leiaren for Syrian Network for Human Rights, Fadel Abdul Ghany, i ei utsegn til det amerikanske vekemagasinet The Nation.

– Det vi har sett er at USA angrip og drep utan å ta omsyn til forholdet mellom militære fordelar og kva skadar det påfører sivilbefolkninga. Dette er sjølvsagt einstydig med krigsbrotsverk, seier han.

Dei siste månadane har lokale syriske kjelder og syriske menneskerettsaktivistar skulda USA for å ha bomba både bustadområde, bakeri, postkontor, moskear, bilar som fraktar pasientar til sjukehus, bruer, ein provisorisk flyktningleir og ein internettkafé.

(©NPK)