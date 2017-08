Fem drepne i sjølvmordsangrep sør i Afghanistan

Angrepet skjedde i provinshovudstaden Lashkar Gah onsdag og vart gjennomført av ein sjølvmordsbombar på motorsykkel, opplyser lokale kjelder.

Eitt barn er blant dei drepne. I tillegg mista to kvinner og to afghanske regjeringssoldatar livet, ifølgje lokale styresmakter.

Omar Zhwak, ein talsmann for guvernøren i Helmand-provinsen, seier at dødstalet kan komme til å stige.

Nokre kjelder seier at angrepet var retta mot ei militærkolonne, mens andre seier at det ramma ein parkeringsplass utanfor politihovudkvarteret i byen, der det stod ein lang kø av menneske.

Ein moské som ligg like ved, fekk skadar i eksplosjonen. Mange barn deltok på koranskule i moskeen då angrepet skjedde.

Taliban hevda like etter at gruppa stod bak angrepet. Ifølgje ein talsmann vart tre militærkøyretøy øydelagde og at mange soldatar vart drepne.

Angrepet skjedde dagen etter at USAs president Donald Trump varsla at han vil sende fleire tusen nye soldatar til Afghanistan. Taliban svara med å seie at dei vil kjempe til siste slutt og gjere Afghanistan til ein gravplass for amerikanske soldatar.

