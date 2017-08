Madsen blir sikta for overlagt drap på svensk journalist

Det opplyser politiadvokat Jakob Buch-Jepsen i København til BT.dk torsdag ettermiddag.

Madsen blei for knappe to veker sidan sikta for aktlaust drap etter at den svenske journalisten Kim Wall (30) blei meldt sakna under ein reportasjetur på ubåten til dansken.

Måndag blei Wall funnen død. Politiet har slått fast at hovudet hennar, armane og beina blei avskorne før ho blei dumpa i sjøen utanfor København.

– Påtalemakta forventar innan 5. september å oppmode retten om å varetektsfengsle han for overlagt drap og utvide siktinga til å gjelde likskjending. Men vi vurderer kontinuerleg om det skal skje tidlegare, seier Buch-Jepsen til avisa.

Politiadvokaten vil også be om at Madsen, som har hevda at Wall døydde i ei ulykke om bord i ubåten, å gjennomgå ei rettspsykiatrisk undersøking.

Leitar etter klede

Politiet leitar no etter kleda Wall hadde på seg då ho gjekk om bord i ubåten. Det dreier seg om ein oransje bluse, eit svart-kvitt blomstrete skjørt og kvite sko, opplyste etterforskningsleiar Jens Møller torsdag. Han ber folk halde auga opne om dei oppheld seg ved Køge Bugt sør for København.

Dykkarar fortsette torsdag å leite etter fleire leivningar etter at overkroppen til Wall blei funnen på kysten av Amager måndag. Kroppen mangla hovud, armar og bein, og det var også festa metall til liket, tilsynelatande for at det skulle søkke.

Det var ein tilfeldig forbipasserande syklist som fann overkroppen.

Blodspor

Blodet til Wall er funne om bord i ubåten, og tekniske undersøkingar har ifølgje politiet vist at ubåten blei søkkt med vilje.

Då den danske oppfinnaren kom i land i København etter at ubåten hadde sokke fredag for to veker sidan, var han kledd i militærliknande kjeledress. Han smilte til kameraa og fortalde til dansk TV 2 at han var «heilt okay».

Ifølgje Ekstrabladet verka han uinteressert i spørsmåla om den sakna svenske journalisten, i staden var han opptatt av at ubåten hadde sokke og om han kunne få noko igjen på forsikringa.

Hugsa berre fornamn

Då ein av politibetjentane spurde han om han hadde kontaktopplysningane til Wall, svarte han:

– Dei ligg i min telefon på botnen av havet.

Han sa også at han berre hugsa fornamnet til journalisten, Kim.

Investoren Georg Poul Artmann, som bur på Nesøya i Asker, eig 75 prosent av selskapet som eig ubåten, Rocket Madsen Space Lab. I eit intervju med avisa Berlingske seier han at han vil «rydde opp» i selskapet, utan å konkretisere kva det inneber.

Han seier at det var fascinasjonen hans for romfart som fekk han til å investere 250.000 danske kroner for å støtte forsøket til oppfinnaren på å byggje ein romrakett.

Minnestund

Kim Wall hadde eit stort nettverk etter å ha tatt utdanning i USA, Frankrike og Storbritannia. Onsdag kveld heldt tidlegare klassekameratar frå journalistutdanninga ved Colombia universitetet ei minnestund.

– Ho var ein utruleg varm og morosam person. Ho var berre full av nysgjerrigheit og energi. Når vi var på ein reportasje saman, snakka vi med så mange menneske, og eg var alltid overraska over kor mykje energi ho hadde, seier amerikansk-kinesiske Ye Ming, som kjente Wall frå journaliststudiet ved Columbia-universitetet.

Minnehøgtida på universitetsområdet i New York onsdag kveld var prega av mange lys og blomster, og ikkje minst yndlingsmusikken til Wall, fortel Ye Ming.

(©NPK)