Peter Madsen verka uinteressert i Wall etter at ubåten sokk 

Onsdag stadfesta politiet i København at det var Walls overkropp som blei funnen ved Amager måndag. Kroppen var utan hovud, armar og bein, og det var også festa metall til liket, tilsynelatande for at det skulle søkke. I tillegg blei Walls blod funnet om bord i ubåten.

No har Ekstrabladet tatt eit tilbakeblikk på dei første utsegnene til Madsen etter at Wall blei meldt sakna seks timar etter at ho blei med han på ubåten.

Då den danske oppfinnaren kom i land i København etter at ubåten hadde sokke fredag for to veker sidan, var han kledd i militærliknande kjeledress. Han smilte til kamera og fortalde til dansk TV 2 at han var «heilt okay».

Han virket uinteressert i spørsmåla om den sakna svenske journalisten, i staden var han opptatt av at ubåten hadde sokke og om han kunne få noko igjen på forsikringa.

Då ein at politibetjentane spør han om han har Walls kontaktopplysningar, svarer han:

– Det ligg i min telefon på botnen av havet.

Ein annan politibetjent spør om han har namnet hennar.

– Altså berre at ho heiter Kim. Eg sjekkar ikkje bakgrunnen på ein journalist som ringjer og seier: Kan eg få eit intervju, seier Madsen.

Han fortel også at ubåten sokk då han prøvde å reparere ein feil på ein ballasttank.

Tekniske undersøkingar har seinare vist at han søkkte ubåten med vilje, ifølgje politiet.

Opptaket frå TV 2 viser også at Madsen står fram som forvirra og spør politiet kva som går føre seg. I det første avhøyret fortalde han at han sette Wall av ved ein restaurant i København kvelden før ubåten sokk. Seinare endra han forklaring og sa at Wall døydde som følgje av ei ulykke om bord og at han «gravla henne til sjøs».

(©NPK)