AFP: Sjølvmordsbombar utløyste sprengladning i sjia-moské i Kabul

Polititalsmann Abdul Basir seier til nyheitsbyrået AFP at det er skadde, men han kunne førebels ikkje seie noko om talet på dei som er skadde. Styresmaktene seier at angrepet som starta under fredagsbønna, framleis går føre seg.

Politiet seier fleire væpna opprørarar har tatt seg inn i moskeen.

– Afghanske sikkerheitsstyrkar har omringa moskeen, men dei rykker ikkje inn fordi ein vil unngå at fleire blir drepne, seier Mohammed Jamil i politiet.

Innanriksdepartementet stadfestar at det dei omtaler som eit «terrorangrep» har funnet stad.

Moskeen ligg nord i Kabul.

Augevitne seier at det var ein eksplosjon etterfølgt av skot, seier ei politikjelde ifølgje Reuters.