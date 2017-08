Fryktar krigsbrotsverk med norsk ammunisjon i Jemen 

Noreg stoppa i fjor eksporten av våpen og ammunisjon – såkalla militært A-materiell – til Dei sameinte arabiske emirata, men tidlegare i år vart det igjen opna for slik eksport, skriv VG.

Emirata inngår i den saudileidde koalisjonen som våren 2015 gjekk til krig mot Houthi-opprørarane i Jemen, og som blir skulda for krigsbrotsverk av menneskerettsorganisasjonar.

Ifølgje Statistisk sentralbyrå vart det frå mars til juni i år selt ammunisjon for i alt 38,4 millionar kroner til Emirata.

Det vart også selt delar og tilbehøyr til våpen som artilleri, bombekastarar, flammekastarar og granatkastarar for drygt 6,6 millionar kroner i kategorien.

UD forsvarar avgjerda og held fast ved at dei norske reglane for eksport av forsvarsmateriell er strenge.

– UD sit ikkje på noko informasjon som tilseier at ammunisjon eller anna materiell frå Noreg er brukt i Jemen, seier kommunikasjonsrådgjevar i UD Ane Lunde til VG.

Sjokkert

Redd Barna reagerer sterkt.

– Vi er sjokkert over at Noreg har tatt opp igjen eksport til eit land som deltar i denne krigen, seier politisk leiar Gunvor Knag Fylkesnes.

– Kor mange bevis treng Noreg for å stoppe denne eksporten, spør ho.

Mads Harlem, som leier folkerettsavdelinga til Røde Kors, meiner Noregs regelverk for slik eksport er mangelfullt.

– Det er derfor heilt avgjerande at Noreg no endrar dette regelverket slik at norske våpen eller ammunisjon ikkje hamnar i Jemen eller andre land som brukar desse til å gjere seg skuldig i krigsbrotsverk, seier han.

Krev svar

SVs stortingskandidat og tidlegare leiar for Amnesty og Norsk Folkehjelp Petter Eide er også sterkt kritisk.

– Eg er sjokkert over informasjonen om at Noreg no vel å selje ammunisjon til Emirata i ei tid der krigen i Jemen berre blir verre og verre og vi får avdekt fleire krigsbrotsverk, seier han.

– SV krev derfor at UD stansar dette salet med ein gong. Børge Brende må komme til Stortinget med ein garanti om at alt som blir eksportert til Saudi-Arabia og Emirata, ikkje hamnar i krigføring i Jemen, seier Eide.

Utan faktagrunnlag

Brendes statssekretær Marit Berger Røsland (H) kallar kritikken useriøs.

– Det er uheiderleg og spekulativt å komme med denne typen påstandar om eksport av forsvarsmateriell utan faktagrunnlag.

Ho viser til at SV i regjering var med på å opne for eksport av denne typen militært materiell til Emirata. Det skjedde rett nok i 2010, fem år før landet slutta opp om Saudi-Arabias krigføring i Jemen.

– Vår regjering har følgt ein føre-var-politikk for å sikre at vi ikkje tillèt eksport av varer som kan bli brukt i Jemen i strid med humanitærretten, seier Berger Røsland.

(©NPK)