IS hevdar å stå bak moskéangrep i Kabul

Afghansk politi opplyste fredag ettermiddag at angrepet var over og ifølgje ein talsmann for innanriksdepartementet i landet, Najib Danish, er minst 20 menneske drepne og over 50 såra. Alle dei fire angriparane er også drepne.

Moskeen kan huse over 1.000 menneske og angriparane slo til midt under fredagsbønna. Ein av angriparane skal ha løyst ut ei sprengladning inne i moskeen og dei andre forskansa seg deretter inne i bygningen.

Brukte kniv

Ifølgje augevitne var angriparane utstyrte med granatkastarar og automatgevær, og dei skal også ha gått laus på dei truande med kniv.

Fleire flykta ut av vindauga då angriparane slo til, og mange ambulansar frakta utover kvelden bort såra.

Sjiamuslimane utgjer rundt 10 prosent i Afghanistan, der fleirtalet er sunnimuslimar.

I juli vart 32 personar drepne i eit sjølvmordsangrep mot ein sjiamuslimsk moské i Herat vest i Afghanistan. IS tok på seg ansvaret også for dette angrepet.

Rekordmange drepne

1.662 sivile vart drepne og over 3.500 vart såra i valdshandlingar i Afghanistan i første halvår i år, og dette var fleire enn nokosinne sidan FN begynte å føre statistikk i 2009.

Fleirtalet av dei drepne vart offer for angrep frå Taliban og IS, og kvart femte drap fann stad i hovudstaden Kabul.

Samtidig har nesten halvparten av dei 34 provinsane i landet opplevd ein auke i talet på drepne sivile i det siste halvåret.