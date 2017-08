Norsk ammunisjon kan igjen bli brukt i Jemen

Emirata inngår i den saudileidde koalisjonen som våren 2015 gjekk til krig mot Houthi-opprørarane i Jemen, ein krig som ifølgje FN har kosta minst 10.000 menneske livet.

Menneskerettsorganisasjonar skuldar koalisjonen for krigsbrotsverk, og Noreg stoppa i fjor eksporten av våpen og ammunisjon – såkalla militært A-materiell – til Dei sameinte arabiske emirata.

Utanriksdepartementets grunngiving for dette var frykt for brot på humanitærretten.

Tidlegare i år opna likevel utanriksminister Børge Brende (H) for slik eksport igjen, skriv VG.

Ammunisjon og våpendelar

Ifølgje Statistisk sentralbyrå vart det selt ammunisjon for i alt 38,4 millionar kroner frå Noreg til Dei sameinte arabiske emirata i perioden mars til juni i år.

Det vart også selt anna militært materiell for drygt 6,6 millionar kroner, nærmare bestemt i kategorien delar og tilbehøyr til våpen som artilleri, bombekastarar, flammekastarar og granatkastarar.

– Den nye vurderinga var basert på konkrete forhold ved den aktuelle eksporten, opplyser UDs pressevakt Ane Lunde til VG.

– Utanriksdepartementet fortset å ha eit skjerpa blikk på mogleg bruk i Jemen i strid med humanitærretten, av forsvarsmateriell som blir søkt eksportert frå Noreg, legg ho til.

Sjokkert

Redd Barna reagerer sterkt på at ammunisjon og våpendelar igjen blir eksporterte til eit land som blir skulda for krigsbrotsverk i Jemen.

– Vi er sjokkerte over at Noreg igjen har tatt opp igjen eksport til eit land som deltar i denne krigen, seier politisk leiar Gunvor Knag Fylkesnes.

– Kor mange bevis trenger Noreg for å stoppe denne eksporten, spør ho.

SVs stortingskandidat og tidlegare leiar for Amnesty og Norsk Folkehjelp Petter Eide er også sterkt kritisk.

– Eg er sjokkert over informasjonen om at Noreg no vel å selje ammunisjon til emirata i ei tid der krigen i Jemen berre blir verre og verre, og vi får avdekt fleire krigsbrotsverk, seier han.

– Børge Brende må komme til Stortinget med ein garanti om at alt som blir eksportert til Saudi-Arabia og Emirata ikkje hamnar i krigføring i Jemen, seier Eide.

