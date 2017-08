OSSE ber Trump stoppe angrepa på media

Sidan 71-åringen tiltredde som president i januar, har han med jamne mellomrom retta angrep mot anerkjente medium som New York Times, Washington Post og CNN, som han ofte omtalar som «fake news». Angrepa kjem gjerne via Twitter som svar på kritisk pressedekning.

– Eg oppfordrar USAs regjering til å avstå frå å rette slike angrep mot pressa, skriv Harlem Desir, som er spesialrepresentant for pressefridom i Organisasjonen for samarbeid og sikkerheit i Europa (OSSE), i eit brev til Det kvite hus.

– Presidentens utsegner er djupt problematiske fordi dei bryt ned den sentrale rolla media spelar i alle demokratisk samfunn, med å halde styresmaktene ansvarlege og gi eit podium til eit mangfald av stemmer, heiter det i brevet, som er adressert til utanriksminister Rex Tillerson.

Desir trekkjer særleg fram utsegner Trump kom med under eit arrangement i Arizona 22. januar, då milliardæren skulda media for å vere «verkeleg uærlege» og for å dikte opp historier.

– I tillegg til å undergrave truverdet til media, kan slike utsegner, særleg dei om at media er «folkefiendar», også bidra til å gjere journalistar meir utsette for hets og vald, uttaler OSSE-representanten.

Den europeiske samarbeidsorganisasjonen OSSE er basert i Wien og sender observatørar til val og krigsområde. Organisasjonen held også pressefridomen i dei 57 medlemslanda, som omfattar USA og Russland, under oppsikt.

(©NPK)