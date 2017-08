Finsk trippeldrapsmann dømt til tvunge psykisk helsevern

24-åringen vart kjent skuldig i drapa, men ei rettspsykiatrisk vurdering slår fast at han ikkje var strafferettsleg tilrekneleg då drapa skjedde. Dommen fall etter ein dag i retten.

Dei drepne var politikaren Tiina Wilén-Jäppinen, som var leiar for kommunestyret, og to journalistar. Dei vart skotne med eit jaktgevær utanfor ein restaurant.

Byen Imatra har 28.000 innbyggjarar og ligg i Karelen søraust i Finland, like ved den russiske grensa. Både den dømde mannen og dei tre kvinnene var frå byen.

Påtalemakta konstaterte i retten at mannen valde sine offer tilfeldig. Han oppgav at motivet for å drepe var at han ønskte å bli sett i fengsel.

