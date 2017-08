Forskarar: Klimaendringane kan ha gjort Harvey kraftigare

Sjølv om det er vanskeleg å vite kor stor rolle klimaendringane kan ha spelt, er det fleire teikn som tyder på at dei påverka utviklinga av orkanen utanfor kysten av Texas.

Harvey var uvanleg på fleire måtar: Nedbøren slo alle tidlegare rekordar i USA, og i tillegg låg uvêret lenge stille over same område. Dermed gjorde regnet meir skade enn dersom uvêret hadde bevegd seg som normalt.

Særleg det kraftige regnet er heilt i tråd med utviklinga som forskarar ventar etter kvart som temperaturen på jorda stig.

– Klimaendringane betyr at nedbørsmengdene truleg blir høgare enn dei elles ville vore når vi får ei hending som Harvey, sa ein talsperson for Verdsmeteorologiorganisasjonen (WMO) tidlegare denne veka.

Varmare havvatn

Også den amerikanske forskaren Michael Mann peikar på at høgare temperaturar muleggjer kraftigare nedbør. Forklaringa er at varmare luft kan halde på meir fukt – som deretter kan bli til meir regn.

I tillegg meiner Mann det er svært sannsynleg at klimaendringane forsterka vinden som raste mens Harvey herja som verst. Orkanar får energi frå varmt havvatn, og temperaturen i havet utanfor Texas er høgare enn den ville vore utan menneskeskapt global oppvarming.

I ein kronikk i avisa The Guardian viser Mann også til at havnivået har stige som følgje av klimaendringane – noko som har gjort stormfloa i Texas meir øydeleggjande.

– Vanskeleg å vite sikkert

Fleire studiar tyder på at klimaendringane har bidratt til eit mønster der ulike vêrtypar blir liggjande lenger på same stad på den nordlege halvkula.

Potensielt kan dette ha medverka til at Harvey vart liggjande lenge på same stad. Men fleire ekspertar understrekar at denne samanhengen er usikker.

Fleire forskarar meiner også, i motsetning til Mann, at det er vanskeleg å slå fast at klimaendringane gjorde uvêret verre enn det elles ville vore. Kerry Emanuel ved det amerikanske universitetet MIT er blant dei som meiner det er problematisk å trekkje ein slik konklusjon.

– Men vi ventar at nedbørsmengdene under orkanar vil auke betydeleg dette hundreåret som ein konsekvens av at hava og atmosfæren blir varmare, seier Emanuel til nyheitsbyrået AFP.

Avanserte datautrekningar kan gi eit klarere bilde av dei moglege forbindelsane mellom klimaendringane og orkanen Harvey. Det kan ta fleire veker eller månader før dette arbeidet er i hamn.

