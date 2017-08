Svenska Dagbladet: USA åtvarar Sverige mot å slutte seg til atomvåpenforbod

I det hemmelegstempla brevet til Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist åtvarar USAs forsvarsminister Jim Mattis om at svensk-amerikansk samarbeid blir vanskelegare om regjeringa underteiknar konvensjonen, skriv Svenska Dagbladet.

Avtalen som vart forhandla fram i juli, omfattar forbod mot bruk, produksjon, testing, lagring og finansiering av atomvåpen. Sverige var eitt av 122 land som stemte for det endelege forslaget. Konvensjonen blir opna for underteikning i New York 20. september.

Brevet vart mottatt av det svenske forsvarsdepartementet seint tysdag. Ifølgje opplysningar avisa har fått heiter det i brevet at ei svensk tilslutning til avtalen vil påverke forsvarssamarbeidet med USA i fredstid og moglegheitene til militær støtte frå USA til Sverige i ein krisesituasjon.

Verken atomvåpenstatane eller brorparten av NATOs medlemsland deltok under forhandlingane. Noreg var blant landa som stemte mot å forhandle fram ein avtale i desember.

