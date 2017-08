USA testa antirakettvåpen

Øvinga vart gjennomført av US Missile Defence Agency (MDA) og USAs sjøforsvar dagen etter at Nord-Korea skaut ut ein rakett som passerte over Japan. Mellomdistanseraketten, som vart skoten ut frå ein base på Kauai på Hawaii, vart skoten ned av ein Standard Missile-6-rakett (SM-6) frå marinefartøyet John Paul Jones.

Dette er den andre vellykka rakettskjoldtesten med bruk av SM-6.

– Vi kjem til å fortsette å utvikle rakettskjold-teknologi for å møte trusselen etter kvart som den blir utvikla, seier MDA-direktør Sam Greaves i ei fråsegn.

USA og Japan har samarbeidd om utviklinga av eit rakettskjold som brukar Standard Missile-3, sidan 2006. Japan ønsker seg også ein versjon av systemet som blir skote ut frå land.

Nord-Koreas leiar Kim Jong-un har lova fleire missiltestar over Japan og kallar den nylege testen ein «teppehevar».

(©NPK)