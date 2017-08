EU innfører meir pålitelege testar for utslepp frå nye bilar

Særleg dieselutslepp fekk mykje merksemd då det i 2015 blei kjent at Volkswagen hadde montert mekanismar som gjorde at bilane viste mindre utslepp i testsituasjonar enn under vanlege forhold.

Kommisjonen seier at dei nye testane vil sikre meir pålitelege målingar og bidra til å byggje opp att tilliten til nye bilar. Testane vil bli obligatoriske frå 1. september for nye bilar.

– Utsleppsskandalen har vist at vi treng meir sjølvstende når det gjeld testar av bilar, ei sterkare marknadsovervaking og moglegheit for kommisjonen til å gripe inn når noko går gale, sa EU-kommissær Jyrki Katainen torsdag.

I juli skreiv Der Spiegel at dei tyske bilprodusentane VW, BMW, Audi, Porsche og Daimler kan ha gjort seg skuldige i å danne eit kartell, der dei har møttest i løyndom for å diskutere bilteknologi, prisar, underleverandørar og utsleppskontroll.

(©NPK)