USA og Sør-Korea trente på angrep mot Nord-Korea

Amerikanske bombefly av typen B-1B, som kan fly raskare enn lydhastigheita, deltok i militærøvinga i Sør-Korea torsdag.

Kampflya trente på «presisjonsangrep» mot viktige mål i Nord-Korea, opplyser det sørkoreanske luftforsvaret. Flyøvinga er eit ledd i innsatsen for å handtere Nord-Koreas testing av rakettar og utvikling av atomvåpen.

Regimet i Nord-Korea meiner dei trenger rakettar og atomvåpen for å skremme USA frå å angripe landet.

Stadig nye sanksjonar har blitt innført mot Nord-Korea for å presse landet til å stanse våpenprogramma sine. Fleire av sanksjonane har blitt samrøystes vedtekne i FNs tryggingsråd.

USA, Japan og Storbritannia ynskjer å innføre fleire sanksjonar, men både Kina og Russland er negative til fleire slike tiltak nå.

– Det er synd at nokre land ignorerer behovet for dialog for å oppnå løysing – dei er berre opptekne av sanksjonar, sa talsperson Hua Chunying i Kinas utanriksdepartement torsdag.

(©NPK)