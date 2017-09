Kongressen løyver milliardar i hjelp til offer for Harvey

Med 419 stemmer for og tre stemmer mot stemte dei folkevalde for at styresmaktene skal bruke 7,9 milliardar dollar, tilsvarande over 61 milliardar kroner, for å hjelpe titusenvis av menneske som fekk hus og eigendelar øydelagde i flaumen som Harvey skapte i august og september.

Ein reknar med at ekstremvêret gjorde skade for til saman 70 milliardar dollar, altså om lag ti gonger så mykje som hjelpepakken er på.

Så lang er det stadfesta 66 omkomne, men rednings- og oppryddingsarbeidet vil halde på i lang tid, delstatsmyndigheitene seier talet på døde kan komme til å stige.

Samtidig herjar orkanen Irma, som er endå kraftigare enn Harvey, over Karibia og nærmar seg Florida.

(©NPK)