Nazidemonstrasjon nær synagoge tillatt i Göteborg

Toget går like ved den jødiske synagoga, og det skakar kyrkjelyden, fortel SVT.

– I forsamlinga vår er det mange som har overlevd jødeutryddinga under krigen. Dei, barna og barnebarna deira lever alltid med eit traume etter ei hending som denne gruppa hevdar ikkje har skjedd. Dei same personane skal altså demonstrera utanfor synagoga vår akkurat på denne dagen, seier Linnéa Katz.

Politiet seier at tryggleiken er teken vare på, og at ein ut over det ikkje har høve til å leggja vekt på symbolomsyn når det blir gjeve løyve til eit demonstrasjonstog.

