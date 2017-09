Tusenvis rømmer Florida før Irma treffer USA

Irma kan bli den kraftigaste orkanen i Florida i historisk tid. Berre i fylket Miami-Dade har over 650.000 fått ordre om å evakuera, og alle innbyggjarane i staten har fått beskjed om å vera klar til å evakuera om orkanen blir ille nok.

– Sjå på storleiken til denne stormen. Han er diger. Han er breiare enn heile delstaten vår, sa guvernør Rick Scott torsdag og trygla folk om ikkje å ignorera åtvaringane.

31.000 menneske har allereie forlate Florida Keys, øyane utanfor sørspissen av Florida.

Mange familiar har pakka bilen og køyrt nordover for å koma seg unna. Mangel på drivstoff har blitt eit problem, og fleire bensinstasjonar i Miami har vore nøydde til å stengja. Det har danna seg lange køar ved bensinstasjonane som framleis har bensin, og på hovudvegane nordover er det uendelege, stillståande køar.

Også i Georgia, staten som ligg nord for Florida, har over ein halv million innbyggjarar fått ordre om å evakuere utsette kystområde.

Fleire orkanar

Irma blei fredag nedgradert til kategori 4 – kategorien for dei nest kraftigaste orkanane. Men vinden bles framleis i 70 meter per sekund, og uvêret har framleis kurs rett mot Miami. At stormen blir gradert ned betyr at han samtidig blir utvida i omfang og kan ramma breiare.

Samtidig er to nye orkanar på gang. I Mexicogolfen er Katia oppgradert til kategori 2 og er venta å treffe Mexico om få dagar, mens Jose har blitt ein svært farleg kategori 4-orkan ute i Atlanterhavet.

Utrekningar tyder på at Jose går fleire hundre kilometer nordaust for Dei små Antillane, men han vil likevel føra til store nedbørsmengder og kraftig vind på øyar som Barbuda og Saint Martin, som ligg i ruinar etter Irma.

Raserte øyar

Irma har allereie sett fleire rekordar på den dødbringande ferda si frå Atlanterhavet og inn blant øyane i Karibia. Stormen har ført til ekstreme vindstyrkar på minst 82 meter per sekund over ein lengre periode enn noko anna uvêr som har vore målt med satellitt.

Fleire mindre øyar i Karibia er heilt rasert, og til saman er minst 20 menneske omkomne. Ein fryktar at dødstalet kjem til å stiga.

Natt til fredag lokal tid trefte uvêret dei lågtliggjande britiske øyane Turks og Caicos, som ligg nord for Haiti. Kommunikasjonssystema braut saman, og det er førebels uklart kor store øydeleggingane er på Turks og Caicos.

– Kan bli det dyraste

– Dette kan lett visa seg å bli det dyraste uvêret i amerikansk historie. Og det seier ein del når du tenkjer på kva som skjedde for to veker sidan, sa orkanforskaren Brian McNoldy torsdag

Texas og Louisiana blei då ramma av orkanen Harvey, som førte til enorme nedbørsmengder og flaum. Styresmaktene i Texas har rekna med at oppattbygginga kan koste opptil 180 milliardar dollar – 1.400 milliardar kroner.

I Karibia har Irma ramma både fattige bustadområde og eksklusive feriestader der rike kjendisar pleier å vera i fritida.

Barbuda, Anguilla og Saint Martin blei nærmast rasert, og store delar av busetnaden ligg i ruinar. Hus blei blåst i filler, store skipskonteinarar blei kasta rundt av vinden som om dei var fyrstikkøskjer, og den kjende flyplassen i Sint Maarten blei rasert.

Fredag kom det meldingar om plyndring og væpna gjengar i gatene på Saint Martin, som er delt mellom Frankrike og Nederland.

Styresmaktene i den nederlandske delen, Sint Maarten, seier det kan ta månader før livet er tilbake til det normale. Hotella er så øydelagt at ingen turistar kjem med det første, alle bensinstasjonane er lagt i grus, og elektrisitetsverket har mist taket, slik at generatorane ikkje fungerer.

Gøymde seg i vinkjellar

Også på den franske øya St. Barts, der kjendisar som Beyoncé og Gwyneth Paltrow pleier å feriera, er øydeleggingane store.

Milliardæren Richard Branson måtte søkje tilflukt i vinkjellaren sin då orkanen raste innover den private øya hans Necker på Dei britiske jomfruøyane.

Minst fire menneske omkom på Dei amerikanske jomfruøyane – som på 1700-talet utgjorde den dansk-norske slavekolonien Dansk Vestindia. På éi av øyane, Saint Thomas, har fire politistasjonar, to brannstasjonar og sjukehuset fått store skader.

Puerto Rico blei ikkje treft direkte, men fleire menneske mista likevel livet, og hundretusenvis mista straumen. I fattige Haiti blei tak blåst av hus langs kysten, sjølv om heller ikkje haitiørane blei ramma av dei aller kraftigaste orkanvindane. Også Cuba slapp unna med skrekken, sjølv om titusenvis av turistar og fastbuande blei evakuerte frå nordkysten for å vera på den sikre sida.

(©NPK)