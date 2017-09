Cassini sende frå Saturn til det siste

Det var ei sterk stund for forskarane i kontrollrommet til Cassini, Jet propulsion Laboratory, i Pasadena i California. Mange av dei som arbeider der, har brukt heile karrieren sin på romsonden, som vart send ut i rommet for 19 år og 11 månader sidan.

– Cassini viste oss Saturns skjønnheit. Han fann det beste i oss. No er det opp til oss å halde fram oppdagingsreisene, tvitra Nasa nostalgisk.

Mista signalet

Dei siste signala frå romsonden kom fram klokka 13.55, norsk tid, 83 minutt etter at Cassini nådde atmosfæren på gassgiganten.

Da erklærte leiaren for programmet, Earl Maize, at det var over.

– Signalet frå romfartøyet er borte. Eg erklærer dette som slutten på oppdraget.

Den svært tette Saturn-atmosfæren førte til at romfartøyet fekk ein skikkeleg trykk og fekk øydelagt radiosendaren sin. Kort tid etter skal friksjonane i atmosfæren ha ført til at Cassini brann opp og gjekk i oppløysing, som ein meteor.

Praktfulle bilete

Cassini er det einaste romfartøyet som nokosinne har gått i bane rundt Saturn. Sonden har tatt eineståande bilete som har gitt forskarane mykje informasjon om planeten.

Romsonden har i mange år vist fram dei makelause ringane og månane til Saturn på nært hald i all sin prakt.

Den aller siste oppgåva til Cassini var å hente ut prøver frå atmosfæren på gassgiganten.

Samarbeidsprosjekt

Cassini-Huygens-oppdraget var eit samarbeidsprosjekt mellom Den amerikanske romfartsorganisasjonen (Nasa), Den europeiske romfartsorganisasjonen (Esa) og det italienske rombyrået.

Romsonden vart skoten opp i oktober 1997 og nådde Saturn i 2004. Gjennom 13 år har han reist rundt Saturn nesten 300 gonger. Mellom anna har Cassini utforska Saturn-månen Enceladus og islaget der. I tillegg har han oppdaga 6 av i alt 62 kjente månar rundt Saturn, skriv Ritzau.

Måndag flaug Cassini forbi kjempemånen Titan ein siste gong for å få hjelp av tyngdekrafta der til å komme inn på rett bane. Nasa kalla det eit farvelkyss.

– Farvel Cassini. Oppdraget er over, men det er ingen grunn til sorg. Vi må feire! skriv det italienske rombyrået på Twitter.

