FN: Matmangelen i verda aukar – 815 millionar svelt

I 2016 registrerte FN at 815 millionar menneske mangla mat, mot 777 millionar året før.

Det går fram i rapporten The State of Food Insecurity and Nutrition in World, der auken blir omtalt som «bekymringsfull».

FN-byrået meiner det er «valdelege konfliktar og klimarelaterte sjokk» som er årsaka til ei kraftig forverring av matsikkerheita i område sør for Sahara, i Søraust-Asia og i Vest-Asia.

Men det er uvisst om auken i fjor er byrjinga på ein ny trend eller eit forbigåande fenomen.

Uansett er utviklinga ei betydeleg utfordring for målet til verdssamfunnet om at alle i verda skal sleppe å svelte innan 2030, heiter det i FN-rapporten.

Antall sveltande i verda vart i perioden frå 2005 til 2010 redusert frå 926 millionar til 795 millionar. Sidan har det lege nokolunde stabilt, fram til oppgangen i fjor.

(©NPK)