Stoltenberg krev internasjonalt svar etter Nord-Koreas missiltest

– Nord-Koreas missiltest er eit nytt uforsvarleg brot på FNs resolusjonar, og utgjer ein omfattande trussel mot internasjonal fred og sikkerheit som krev global respons, skriv NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg på Twitter.

Fredag morgon lokal tid vart ein ny nordkoreansk rakett skoten opp frå hovudstaden Pyongyang. Ifølgje Japans TV-stasjon NHK vart missilet skote opp klokka 6.57 lokal tid over den japanske øya Hokkaido. Missilet landa i Stillehavet, 2.000 kilometer frå land, ifølgje DPA.

Den sørkoreanske forsvarsministeren opplyser at missilet truleg flaug 3.700 kilometer med ei høgd på 770 kilometer. Det er både høgare og lenger enn raketten som vart skoten opp i same område for om lag to veker sidan.

