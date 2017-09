Desperat leiting etter overlevande i ruinane i Mexico by

Alle veit at dei kjemper ein kamp mot klokka. Det hastar med å finne folk som framleis er i live under bygningsmassane.

Titals bygningar raste saman i den mexicanske hovudstaden då jordskjelvet med ein styrke på 7,1 ramma tysdag ettermiddag. I løpet av natta er 248 menneske bekrefta omkomne, blant dei 117 i Mexico by og 72 i delstaten Morelos. Talet er venta å stige.

Jordskjelvet ramma på 32-årsdagen for det store jordskjelvet som i 1985 tok livet av tusenvis av menneske, noko som for mange bidrar til å gjere naturkatastrofen tysdag endå meir uhyggeleg. Berre timar før hadde folk rundt omkring i landet deltatt i ei jordskjelvøving.

Natt til onsdag lokal tid fortsette redningsarbeidarar å grave seg nedover i dei støvete ruinhaugane. 50–60 menneske vart trekte levande ut, fleire av dei med store skadar, andre nesten medvitslause.

Folk er blitt bedt om å vere stille slik at ein betre skal kunne høyre rop om hjelp.

Skuleelevar omkom

Ein av dei mest dramatiske redningsoperasjonane går føre seg ved ein barne- og ungdomsskule sør i hovudstaden, der 21 barn og fire vaksne var bekrefta omkomne seint tysdag kveld. Skulen vart på få sekund forvandla til ein haug med store betongplater kasta oppå kvarandre.

Ein frivillig redningsarbeidar greidde å krype inn gjennom ein sprekk og inn i det som hadde vore eit klasserom, men han fann berre omkomne.

30 barn og åtte vaksne er framleis sakna, og fortvilte foreldre har samla seg utanfor i håp om at barna deira skal bli funne i live. Det har komme meldingar om at to familiar skal ha fått meldingar på WhatsApp frå døtrer som er inne i ruinane, men dette er ikkje bekrefta.

Berre i hovudstaden raste bygningar saman på 44 ulike stader, opplyser ordførar Miguel Angel Mancera. Mange av områda er svært tett folkesett.

– Ingen nordmenn

– Førebels har norske styresmakter ingen informasjon som tilseier at nordmenn er ramma, men den norske ambassaden jobbar framleis med å kartleggje situasjonen, opplyste UDs pressetalskvinne Ane Lunde til NTB onsdag morgon.

Styresmaktene i Mexico har erklært katastrofetilstand i Mexico by for å frigjere middel til nødhjelp.

President Enrique Pena Nieto har gitt ordre til alle sjukehus til å halde dørene opne for å behandle skadde.

– Det viktigaste no er å fortsette å redde menneske som framleis er fanga, og gi medisinsk hjelp til menneske som er skadde, seier han.

Det bur 20 millionar menneske i Mexico by, og det er sentrum og den sørlege delen av byen som er hardast ramma. Episenteret låg i Puebla, 150 kilometer aust for Mexico by.

Den internasjonale flyplassen er stengt, truleg på grunn av skadar. 3,8 millionar menneske er utan straum, opplyser selskapet CFE. I Mexico by står 40 prosent utan straum, mens det er delstaten Morelos gjeld heile 60 prosent.

r