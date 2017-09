Intens leiting etter menneske under samanraste bygningar i Mexico

Minst 21 av dei døde er skulebarn. Skulen deira var ein av mange bygningar som raste saman då skjelvet ramma med ein styrke på 7,1 tysdag ettermiddag lokal tid. Fire vaksne er også bekrefta omkomne på skulen, og 30 barn og åtte vaksne er framleis sakna.

Berre i hovudstaden raste bygningar saman på 44 ulike stadar, opplyser ordførar Miguel Angel Mancera. Mange av områda er svært tett folkesett.

Redningsarbeidarar jobbar på spreng med å finne overlevande i ruinane, og ber folk vere stille slik at dei kan høyre etter rop om hjelp.

Jordskjelvet er det dødelegaste sidan skjelvet i 1985, der nærmare 10.000 menneske mista livet. Natt til onsdag lokal tid opplyste innanriksdepartementet at minst 226 personar er omkomne.

– Eg er så bekymra. Eg klarer ikkje slutte å gråte. Det er det same marerittet som i 1985, seier Georgina Sanchez.

– Ingen nordmenn

– Førebels har norske styresmakter ingen informasjon som tilseier at nordmenn er ramma, men den norske ambassaden jobbar framleis med å kartleggje situasjonen, opplyser UDs pressetalskvinne Ane Lunde til NTB onsdag morgon.

Styresmaktene i Mexico har erklært katastrofetilstand i Mexico by for å frigjere middel til nødhjelp.

President Enrique Pena Nieto har gitt ordre til alle sjukehus om å halde dørene opne for å behandle skadde. I ei videomelding ber han alle om å halde seg rolege mens redningsarbeidet går føre seg.

– Det viktigaste no er å fortsette å redde menneske som framleis er fanga og gi medisinsk hjelp til menneske som er skadde, sa han.

Fanga i ruinane

Det bur 20 millionar menneske i Mexico by, og det er sentrum og den sørlege delen av byen som er hardast ramma.

Fleire delstatar er også ramma. I Morelos er minst 55 menneske omkomne, i Puebla 32, i delstaten Mexico er det meldt om 10 døde og i Guerrero 3. I Mexico by er minst 49 menneske døde. Det opplyser Luis Felipe Puente, Mexicos hovudkoordinator for sivilforsvaret.

Innanriksminister Miguel Angel Osorio Chong opplyser at redningsarbeidet går langsamt ettersom ruinane og bygningane er skjøre.

– Ein må vere veldig forsiktig når ein flyttar på ting, og tida er ikkje på vår side, seier Chong.

Internasjonal flyplass stengt

Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS melder at skjelvet hadde ein styrke på 7,1. Det same gjorde det mexicanske seismologiske senteret som også melde at skjelvet hadde episenter i Puebla, 150 kilometer aust for Mexico by.

Den internasjonale flyplassen i hovudstaden er stengt, truleg på grunn av skadar, og trafikken i byen står stille i ein kraftig trafikkork mens alle som kan, prøver å komme seg ut av byen.

3,8 millionar menneske er utan straum som følgje av naturkatastrofen, opplyser selskapet CFE. Tysdag kveld var 40 prosent av hovudstaden utan straum og i delstaten Morelos er 60 prosent av befolkninga utan straum som følgje av skjelvet.

Fleire brannar

Redningstenesta melder om fleire brannar og menneske som er fanga i dei brennande bygningane. Fleire stadsr luktar det gass, og styresmaktene åtvarar folk mot å tenne sigarettar.

Det er berre to veker sidan landet sist vart ramma av eit jordskjelv. Minst 90 menneske mista livet, og spesielt byen Juchitán vart hardt ramma.

Skjelvet tysdag ramma landet berre to timar etter at det var halde ei øving mot jordskjelv.

r