Lavrov: Bra at Trump ikkje tvingar amerikansk livsstil på oss

I eit intervju med nyheitsbyrået AP skryt Lavrov av Trumps bodskap om at USA ikkje vil presse livsstilen sin på andre, men heller «skine» som eit godt eksempel.

– Eg meiner at det er ei svært velkommen utsegn, som vi ikkje har høyrt frå ein amerikansk leiar på lang tid, seier Lavrov.

Likevel slår den russiske utanriksministeren fast at forholdet mellom Russland og USA framleis er svært dårleg, noko han gir tidlegare president Barack Obama skulda for.

Intervjuet vart gjort rett etter at Lavrov møtte USAs utanriksminister Rex Tillerson under FNs hovudforsamling tysdag. Her trekkjer han òg fram Donald Trumps utsegner under valkampen om at han ønsker eit godt forhold til Moskva.

– Det eg føler mens eg snakkar med Rex Tillerson, er at dette er administrasjonens haldning, at dei ikkje er glade for korleis forholdet er no, og vi er ikkje glade i det heile tatt, seier Lavrov.

Vanskeleg dialog

Han seier òg at det vil vere «ganske nyttig» om Trump og president Vladimir Putin tar ein gjennomgang på framgangen i det bilaterale forholdet under toppmøtet i Samarbeidsorganisasjonen for Asia og Stillehavsregionen i Vietnam i november.

For tida skal det vere samtalar mellom russiske og amerikanske tenestemenn på eit lågare nivå, ifølgje Lavrov, deriblant innanfor militæret og etterretningsorganisasjonane.

Men han innrømmer at det ikkje er lett.

Samtidig ymtar han om at USA og Russland er ferdige med å utvise diplomatar i ein såkalla "tit-for-tat"-strategi.

– Vi venta svært lenge med å svare på smekken frå Obama. Vi er seriøse og ansvarsfulle folk, og eg føler at Tillerson er éin av dei, seier han vidare.

– Paranoia

Under intervjuet blir Lavrov òg bedt om å kommentere ei utsegn som USAs forsvarsminister Jim Mattis kom med i mai, der han lovde at USA vil forsvare Sverige mot russisk aggressivitet.

– Eg beklagar verkeleg, men eg er ikkje lege. Eg kan ikkje kommentere paranoide utsegner, svarer Lavrov, før han held fram i den same sarkastiske tonen:

– Eg høyrde at den svenske regjeringa er redd for noko, at den tyske regjeringa kryssar fingrane og er takknemleg for at vi ei veke før valet enno ikkje har blanda oss inn. Det finst så mange fantasiar at det er bortkasta tid å bruke merksemda på det.

Mattis kom med utsegna i eit intervju med Dagens Nyheter. Utsegna vekte oppsikt ettersom Sverige ikkje er medlem av Nato.

