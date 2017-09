Orkanen Maria gjorde stor skade på Puerto Rico

Maria, som allereie har kravd ni menneskeliv i Karibia, trefte land tidleg onsdag i den søraustlege hamnebyen Yabucoa.

Da var orkanen gradert ned til ein kategori fire-orkan med vindkast på opptil 70 meter per sekund. Venteleg kjem uvêret til å herje øya med livsfarlege vindar i mellom 12 og 24 timar, ifølgje vêrvarslingstenestene.

Rundt 900.000 menneske er utan straum, mens mange innbyggjarar har meldt frå til radiostasjonane i landet om dører som har vorte rivne av hengslane, vasstankar som har losna og knuste vindauge. Samtidig kjem det meldingar om flaum i hovudstaden San Juan, om lag 50 kilometer nordvest for Yabucoa.

– Dette kjem til å bli eit ekstremt kraftig vêrfenomen. Vi har ikkje opplevd noko slikt i dette omfanget i moderne tid, seier Puerto Rico-guvernør Ricardo Rosello.

– Evakuer eller døy

Styresmaktene hadde på førehand åtvara mot det dei frykta kunne bli det verste uvêret i dette hundreåret.

– De må evakuere, elles døyr de. Eg veit ikkje korleis eg skal gjere dette tydelegare enn det, sa tryggingskommissæren i Puerto Rico, Hector Pesquera.

– Puerto Rico blir råka av ein ny monsterorkan. Vêr varsame, hjarta våre er med dykk, vi vil vere der for å hjelpe dykk, tvitra USAs president Donald Trump.

Puerto Rico har over lengre tid sloppe unna dei verste orkanane, som vanlegvis trekkjer nord eller sør for øya. Den siste kategori fire-orkanen som trefte Puerto Rico, kom i 1932.

Meir enn 4.400 menneske hadde søkt ly i tilfluktsromma rundt om på øya før tysdag kveld saman med rundt 105 kjæledyr.

Trua St. Croix

Få timar tidlegare låg Maria like ved St. Croix, ein del av den tidlegare dansk-norske kolonien som i dag heiter Dei amerikanske Jomfruøyane.

Da var Maria framleis ein kategori fem-orkan med som flytta seg med ein fart på 17 kilometer i timen. Vindkasta var på opptil 75 meter per sekund, eller 270 kilometer i timen.

Kenneth Mapp, guvernør på Dei amerikanske Jomfruøyane, bad på førehand folk vere på vakt.

– Du mistar livet ditt viss du byrjar å tenkje på korleis du skal redde eit par skillingar ved å prøve å hindre noko i å bli øydelagt, brenne ned eller ramle saman, seier han.

– Det einaste som betyr noko, er at familien din, barna dine og du sjølv er trygge. Resten er ting – gløym dei, sa han vidare.

Ifølgje The Guardian gjekk orkanauget så vidt klar av innlandet på St. Croix og dei 50.000 innbyggjarane på øya, men stormen gav kraftig regn og vind ved kysten.

– Potensielt kraftigare enn Irma

På veg mot St. Croix hadde Maria allereie kosta minst to personar livet på Guadeloupe etter å ha rasert den vesle øynasjonen Dominica fullstendig. Der tok uvêret minst sju menneskeliv.

Det nasjonale orkansenteret i USA (NHC) har åtvara om at Maria kan vere enda kraftigare enn Irma, som raserte mange småøyar i Karibia, nordkysten av Cuba og delar av Florida for litt over ei veke sidan.

På grunn av Irma er det stor trengsel ved fleire tilfluktsstader rundt om i Karibia, ettersom fleire fekk husa sine fullstendig øydelagt.

I tillegg til at vindkasta kan rive av hustak og velte tre, bringar orkanen med seg kraftige regnbyer som kan føre til flaum i delar av Karibia.

