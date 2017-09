USAs sentralbank held renta uendra

Styringsrenta blir ståande uendra på mellom 1 og 1,25 prosent, opplyser US Federal Reserve etter rentemøtet, som starta tysdag.

Interessa var likevel vel så stor for korleis banken vurderer framtida til stimuleringstiltaka, som for renteavgjerda. Sidan finanskrisa i 2008 har banken drive med støttekjøp av obligasjonar for å styrkje økonomien. US Federal Reserve skal no redusere behaldninga si av verdipapir med 10 milliardar dollar kvar månad.

