Oxfam: Rike land hindrar medisin til fattige

I ein ny rapport skriv Oxfam at FN-innsatsen blir motarbeidd av rike land som USA, Sveits, Tyskland, Storbritannia og Japan.

– Millionar av menneske blir nekta legemiddel på unødvendig og skammeleg vis på grunn av dei oppblåste prisane til legemiddelindustrien, seier Oxfam-direktør Winnie Byanyima i ei pressemelding.

I fjor kom FNs ekspertpanel om legemiddeltilgang med ei rad anbefalingar for korleis fattige skal få betre tilgang til medisinar. Ein av dei viktigaste var å sette til side patentvernet slik at det blir mogleg å produsere billigare versjonar av livsviktige legemiddel.

Men dette har både rike land under leiing av USA, legemiddelindustrien og EU-kommisjonen kraftig motsett seg, ifølgje Oxfam, som krev at FN-sjef António Guterres set saka på dagsordenen i 2018.

Hjelpeorganisasjonen peikar på at éin av tre verdsborgarar manglar tilgang til viktige medisinar, mens 100 millionar menneske kvart år hamnar i fattigdom på grunn av store helseutgifter.

I Sør-Afrika kostar for eksempel behandling med brystkreftmedisinen Herceptin 38.000 dollar i året, meir enn fem gonger så mykje som gjennomsnittsinntekta for hushalda, mens det er mogleg å produsere og selje den same medisinen for så lite som 245 dollar, ifølgje Oxfams tal. Meir enn 3.000 sørafrikanske kvinner døyr kvart år av brystkreft.

