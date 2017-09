Hundrevis skal vere drepne i kampar i Etiopia

– Vi kan sei at hundrevis av oromoar er drepne, og at det også er døde på den somaliske sida, vi veit ikkje akkurat kor mange, sa talsmann for regjeringa, Negeri Lencho, på ein pressekonferanse måndag.

I tillegg er minst 50.000 menneske drivne på flukt.

Dei to folkegruppene har lenge lege i konflikt om kven som skal kontrollere dyrkbar mark som ligg ved grensa mellom dei to regionane som blir kontrollert av kvar si folkegruppe.

Volden braut ut etter at to lokale byråkratar frå regionen Oromia blei arresterte og drepne av regionale somaliske styrkar 11. september.

Det skal no vere eit opphald i kampane, og det blir gjort forsøk på å forhandle i striden. I april signerte leiarane i dei to regionane ein avtale som skulle få slutt på grensestriden. Konflikten var også gjenstand for ein folkeavstemming i 2004, som også førte til ein avtale, med samanstøytane har likevel halde fram.

