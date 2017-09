Ukrainsk våpenlager har gått i lufta

Brannen og eksplosjonane starta seint tysdag kveld i eit ammunisjonslager på ein militærbase nær Kalynivka i provinsen Vinnytsia. Basen ligg 270 kilometer vest for hovudstaden Kiev.

Ein person er skadd, opplyser nødetatane.

Styresmaktene bestemte seg for å evakuere 24.000 personar i 5 kilometers omkrets rundt militærbasen og stengje luftrommet i ein radius på 50 kilometer. Både vegar og togtrafikk vart stoppa. Statsminister Volodymyr Groysman kom til regionen nokre timar seinare. Han sa onsdag morgon at «eksterne faktorar» stod bak hendinga, melder Reuters.

Nyheita er også vidareformidla av det russiske nyheitsbyrået Tass. Der heiter det at over 1.200 brannfolk er sett inn for å kjempe imot flammane.

I ei fråsegn på nettstaden til provinsmyndigheitene blir det opplyst at brannen oppstod mens det går føre seg ei større antiterror-øving i den same provinsen. Det er likevel uklart om dei to hendingane kan setjast i samanheng.

Det skal vere lagra rundt 188.000 tonn ammunisjon, inkludert prosjektil til rakettutskytingssystem, på basen, ifølgje DPA.

I mars i år fann det stad ein tilsvarande brann i eit våpenlager i byen Balaklija i provinsen Kharkiv nær grensa til Russland. Styresmaktene meinte då at den kom av sabotasje. Det tok fleire dagar å sløkke flammane og rundt 20.000 personar vart evakuerte.

(©NPK)