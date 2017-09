FN: Over ein halv million rohingyaer har flykta frå Myanmar

Anslaget over flyktningar i Bangladesh vart torsdag heva frå 480.000 til 501.800.

Hovudårsaka skal vere at talet no omfattar flyktningar som ikkje tidlegare har vore inkludert – ikkje at flyktningstraumen har auka kraftig i det siste.

Store grupper av rohingyaer begynte å krysse grensa mellom landa etter at Myanmar sette i verk ein militæroperasjon i delstaten Rakhine 25. august.

Flyktningane har fortalt om drap, valdtekter og nedbrenning av landsbyar, og FN meiner rohingyaene blir utsette for etnisk reinsing. Regjeringa i Myanmar hevdar militæroperasjonen i Rakhine er retta mot ei væpna, islamistisk rohingya-gruppe.

