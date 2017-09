Påstått opptak av IS-leiaren lagt ut på nett

Det 46 minutt lange opptaket er sleppt via nettstaden Al-Furqan, som står IS nær, og som tidlegare er brukt som kanal for bodskap frå toppleiaren i islamistgruppa.

Det er ingenting ved lydsporet som angir nokon dato for opptaket. Det er heller ingen opplysningar som klart identifiserer al-Baghdadi, mens stemma skal likne på tidlegare lydopptak av han.

Publiseringa kjem på ei tid då det er mykje spekulasjon om den tilbaketrekte IS-leiaren framleis er i live etter dei mange tilbakeslaga organisasjonen har opplevd i Irak og Syria dei siste månadane.

Russiske tenestemenn sa i juni at det var «stort sannsyn» for at al-Baghdadi vart drepen i eit russisk flyangrep mot ein forstad til den syriske byen Raqqa, som på den tida var hovudstad i dei IS-kontrollerte områda.

