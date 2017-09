Playboy-kongen Hugh Hefner er død

Hugh Marston Hefner døde av naturlege årsaker i sin eigen heim, skriv nyheitsbyrået Reuters. Det stadfestar Playboy Enterprises.

91-åringen budde i ein luksusbustad som gjekk under namnet The Playboy Mansion i Los Angeles i California. Han kjøpte huset i 1971 for 1,05 millionar dollar. I 2016 selde han eigedommen til naboen sin, men skulle disponere heile eigedommen fram til sin død.

Hefner, som gjekk under kallenamnet «Hef», blei født i Chicago i 1926 i ein middelklasseheim som første barn av foreldre som begge var lærarar. Under 2. verdskrig skrev han for ei militæravis.

Playboy

Det aller første nummeret av Playboy kom i sal i desember 1953, med Marilyn Monroe som første trekkplaster. Seinare har stjerner som Sharon Stone, Cindy Crawford og Kim Basinger kledd av seg for bladet. Den første utgåva var på 44 sider, og selde i ein opplag av 54.175 til ein pris av 50 cent per stykk.

– Før oss var det ingen som hadde sex, vi fann opp sex, sa han om bladet som blei født på kjøkkenbordet til grunnleggjaren kjøkkenbord og blei kjernen til hans forretningsimperium.

Blir heidra

Hefner, som mange vil huske ikledd ein raud slåbrok med ei pipe i handa, blir heidra på nettsida til magasinet. Eit stort portrett av Playboy-kongen pryder nettsida saman med teksten «Livet er for kort til å leve draumen til nokon andre».

Ved sida av nakenbileta har bladet hatt velskrivne artiklar av store forfattarar som James Baldwin, John Cheever, Nadine Gordimer, Joyce Carol Oates og Isaac Bashevis Singer.

Hefner var gift med tidlegare playmate Crystal Harris. Ho var den tredje kona til Hefner. Han har fire barn frå dei tidlegare ekteskapa.