IMF-leiaren åtvarar mot å avvise digital valuta 

Lagarde tok opp temaet under ein konferanse halden av Bank of England. Ho innrømde at valutaer som bitcoin i augneblinken ikkje er nokon stor trussel mot valutasystemet.

– Dei er for ustabile, for risikable, for energikrevjande, sa Lagarde, som også nemnde at dei sårbare for hacking.

Men med tida meiner IMF-sjefen at teknologiske nyvinningar vil løyse desse problema.

– Det er nok ikkje klokt å avvise virtuell valuta, sa Lagarde, og la til at tradisjonell valuta og pengepolitikk kan komme til få skarp konkurranse i framtida.

