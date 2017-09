Juncker vil ha nye skattereglar for internettselskap

Skatten skal betalast der pengane blir tente, uansett om dei blir tente online eller offline, seier han.

– Derfor vil kommisjonen neste år foreslå rettferdige og effektive nye skattereglar for den digitale sektoren som sørgjer for juridisk sikkerheit og like vilkår for alle, seier Juncker.

Men blant EUs medlemsland er meiningane delte, noko som kan gjere det vanskeleg å få banka eit vedtak igjennom.

Mens Frankrikes president Emmanuel Macron ønsker ei kraftig skjerping av skattesatsane, stretar fleire mindre land imot.

Irland er blant dei mest skeptiske.

– Dersom vi vil ha slike selskap til Europa, er ikkje løysinga auka skatt og strengare reguleringar, seier Irlands statsminister Leo Varadkar.

