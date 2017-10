Catalonias regionregjering legger planar for lausriving

Presidenten av regionen Carles Puigdemont vil leie møtet, der det er venta at ein vil vurdere å be regionforsamlinga om å stemme over ei sjølvstendeerklæring seinare i veka.

I Madrid skal statsminister Mariano Rajoy møte leiinga i sitt Partido Popular før han vil be parlamentet om å halde eit møte for å diskutere krisa.

Søndag blei det heldt ei folkeavstemming der 90 prosent av dei som tok del stemte for sjølvstende. Folkeavstemminga var derimot erklært ulovleg av den spanske regjeringa og politiet gjekk hardt til verks for å hindre stemminga. 844 menneske måtte søke helsehjelp som følgje av framferda til politiet, ifølgje det lokale helsevesenet.

(©NPK)