EU oppfordrar til dialog etter katalansk folkeavstemming

– Vald kan aldri vere eit instrument i politikken. Vi har tillit til at statsminister Mariano Rajoy vil handtere saka i full respekt for den spanske grunnlova og dei fundamentale rettane borgarane har gjennom denne, sa EU-kommisjonens talsperson Margaritis Schinas på ein pressekonferanse måndag.

Han fortalde at presidenten for EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker var i kontakt med Spanias statsminister Mariano Rajoy i helga og at dei har planlagt ein telefonsamtale måndag ettermiddag.

– Avstemminga i går i Catalonia var ikkje lovleg i samsvar med den spanske grunnlova. For EU-kommisjonen, som president Juncker fleire gonger har sagt, er dette ei indre sak for Spania som må bli handtert i samsvar med Spanias konstitusjonelle orden.

– Vi tar opp att det juridiske standpunktet som både denne kommisjonen og tidlegare kommisjonar har hatt, nemleg at om det skulle bli halde ei folkeavstemming i samsvar med grunnlova, vil området som går ut, stå utanfor EU, sa Schinas.

