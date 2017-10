Navalnyj dømt til 20 dagars fengsel

Navalnyj vart arrestert av politiet idet han forlét heimen sin i Moskva fredag morgon. Han skulle då til byen Nizjnij Novgorod for å halde ein tale. Han hadde fått løyve til møtet fredag, men arrestasjonen var grunngjeven med eit kommande møte i St. Petersburg. Styresmaktene hadde ikkje gitt løyve til dette siste møtet.

– Han vart arrestert for fleire gonger å ha tatt til orde for deltaking på eit ulovleg offentleg møte, heitte det i ei fråsegn frå politiet.

Navalnyj har fleire gonger tidlegare blitt fengsla for å delta på ulovlege møter.

Opposisjonsleiaren skuldar russiske styresmakter for korrupsjon, men er sjølv dømt for bedrageri. Han har sagt at han vil stille mot Vladimir Putin i presidentvalet neste år, men er truleg utestengd på grunn av bedrageridommen.

