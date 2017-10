Catalonia førebur seg på storstreik

Det er venta at eit stort tal på menneske tar del i streiken.

Dermed kan stor uro i flytrafikken og togtrafikken vere i vente. Det er også venta at streiken omfattar hamnar, museum, kyrkjer og populære turistattraksjonar.

– Eg er overbevist om at streiken vil bli omfattande, seier den katalanske leiaren Carles Puigdemont.

Generalstreiken er meint å uttrykkje ei «kraftig fordømming» av det hardhendte forsøket frå politiet på å stoppe folkeavstemminga i helga om lausriving frå Spania.

Den spanske regjeringa godkjenner ikkje folkeavstemminga og kallar den for ei grunnlovsstridig «farse». Katalanske styresmakter seier på si side at 90 prosent stemte for sjølvstende. Puigdemont erklærte søndag at Catalonia hadde «vunne retten til ein sjølvstendig stat».

Både hamnearbeidarar og brannmannskap planlegg demonstrasjonar i samband med streiken.

(©NPK)