Frankrikes nasjonalforsamling vedtok ny antiterrorlov 

Vedtaket vart gjort med 415 mot 127 stemmer. 19 avstod frå å stemme. Avstemminga fann stad tysdag etter at forslaget vart vedtatt i senatet i juli, også då med klart fleirtal. Antiterrorlova trer i kraft 1. november.

Den nye lova skjerpar dei allereie eksisterande sikkerheitslovene og innfrir eitt av valløfta til president Emmanuel Macron.

Lova vil blant anna gi styresmaktene rett til å plassere folk i husarrest, ransake hus og forby offentlege arrangement utan at slike tiltak må godkjennast av ein dommar. Politiet får også moglegheit til raskt å stengje område for personar og bilar.

Fleire franske menneskerettsgrupper har vore kritiske til lova, men innanriksminister Gérard Collomb forsvarar den. Han seier den er eit «varig svar på ein varig trussel».

Avstemminga fann stad berre få dagar etter knivdrapa i Marseille og funnet av ei provisorisk gassbombe i ein oppgang i eit bustadhus i 16. arrondissement i Paris. Politiet har arrestert fem personar etter den siste hendinga, ein av dei står på lista til politiet over mistenkte terroristar.

Collomb seier at den siste hendinga viser at trusselnivået er ekstremt høgt i Frankrike og at landet framleis er i ein krigstilstand, trass i at IS er påført store tap på bakken i Syria og Irak.

Unntakslovene har blitt utvida seks gonger sidan angrepa i Paris i november 2015.

(©NPK)