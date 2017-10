Groteske funn på datamaskina til drapssikta Madsen

Det kom fram i eit rettsmøte i København tysdag der påtalemakta fekk medhald frå dommaren i kravet om forlengd varetektsfengsling.

Ubåteigar Peter Madsen er sikta for å ha drepe den svenske journalisten, og for likskjending. Han nektar straffskuld på begge punkt.

Aktor Jakob Buch-Jepsen fortalde i rettsmøtet om fleire knivstikk som er påvist i skrittet og brystet på Wall. Det er notert 14 knivstikk i underlivet åleine. Desse er påført omtrent då døden inntrefte eller kort tid etter.

Buch-Jepsen meiner drapsmistanken mot Madsen er betrakteleg styrkt, og seier stikkskadane kan vere eit teikn på at motivet er å finne i dei seksuelle preferansane til den sikta.

Torturfilmar

På Madsens datamaskin har politiet funne filmar som viser tortur og drap på kvinner ved henging, halshogging eller brenning. Politiet trur filmane, som skal vere tatt opp i utlandet, er ekte, men understrekar at dei ikkje trur Madsen har noko med handlingane å gjere.

– Det er viktig for meg å påpeike at det ikkje er videoar som er produsert av Peter Madsen, men som etter vår vurdering indikerer at ein kan ha interesse for fetisj, tortur og drap, seier Buch-Jepsen.

Madsen har forklart at fleire har tilgang til datamaskina, som stod i laboratoriet hans.

Videolink

Madsen deltok i fengslingsmøtet via videolink. Han sat med knytte hender og såg rett inn i kameraet. Sjølv då grove detaljar vart omtalt av aktor, veik han ikkje med blikket.

Hovudet, armane og beina til Wall er tilsynelatande blitt saga av, ifølgje aktor. Madsen har innrømt å ha kasta liket av Wall over bord, men nektar for å ha partert henne.

Det er snart gått åtte veker sidan journalist Kim Wall vart med Peter Madsen på ubåten for å lage ein reportasje. Ho kom aldri tilbake frå turen og vart funnen død i sjøen utanfor Amager 21. august.

Spørsmåla om kva som skjedde med Wall er framleis mange, men Madsen gav inga forklaring i denne omgang. Madsen hadde på førehand kravd lauslating, men dommaren avgjorde at fengslinga blir forlengd til 31. oktober.

Avviste Madsens forklaring

Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark, viste til obduksjonsrapporten, der det står at det er funne eit blått merke på Wall. Dette meiner forsvararen styrkjer forklaringa til ubåtkapteinen om at det skjedde ei ulykke om bord og at Wall fall fleire meter ned på ubåtdekket. Dette vart avvist av retten.

– Eg har enno ikkje sett noko som viser at Kim Wall døydde som følgje av ei overlagt handling. Eg har derimot sett med mine egne auge at ho døydde i ei ulykke, sa Madsen då han fekk ordet mot slutten av rettsmøtet.

Etterforskingsleiar Jens Møller meiner det er avgjerande å finne resten av Kim Wall. Tysdag vart det klart at dykkarar frå det danske forsvaret skal fortsette å leite etter Walls armar, bein og hovud. Søket i Køge Bugt fortset i første omgang dei neste ti dagane.

