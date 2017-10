Mattis: Atomavtale med Iran er i USAs interesse

Under ei høyring i Senatet tysdag spurde senator Angus King om Mattis meiner atomavtalen med Iran er i nasjonens interesse.

– Ja, senator, det gjer eg, svarte Mattis.

– Dersom vi kan få bekrefta at Iran overheld avtalen, dersom vi kan slå fast at dette er i vår beste interesse, så bør vi halde fast ved avtalen, sa Mattis.

Mattis' uttrykk for støtte til avtalen står i sterk kontrast til president Trumps syn.

– For å vere ærleg, så er avtalen ei skam for USA, og de har nok ikkje høyrt siste ord, sa Trump i sin første tale som president i FNs hovudforsamling i New York i førre månad.

Utsegna vart tolka som at han planlegg å trekke USA frå avtalen, og fekk Irans president Hassan Rouhani til å seie at USA svekkjer sitt eige truverd ved å true med å gå ut.

Tidlegare har Trump sagt at avtalen er den verste som USA nokosinne har gått med på.

(©NPK)