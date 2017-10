USA forsiktig med å kalle Las Vegas-angrepet for terror

– Sidan vi førebels ikkje kjenner til eit politisk eller religiøst motiv, er ein i USA veldig forsiktig med å kalle dette terror, seier Gule, som er ekstremismeforskar ved Høgskolen i Oslo og Akershus til NTB.

FBI har førebels slått fast at Paddock ikkje hadde samband til noka internasjonal terroristgruppe.

– Det er mange måtar å definere terror på, men i USA er terror eit juridisk omgrep. I amerikansk rett handlar dette om ein ikkje-statleg aktør med eit politisk motiv som skaper frykt i befolkninga for å legge press på styresmaktene i ei eller annan retning, seier Gule.

– Ein skulle tro at dersom han hadde eit politisk eller religiøst bodskap, så ville det bli løfta fram. Så lenge ein ikkje finn noko slikt, er det veldig vanskeleg å seie noko om motivet, peiker forskaren.

Blir etterforska breitt

Etterforskinga har så langt vist at Paddock hadde 23 våpen på hotellrommet i Las Vegas. Politiet har også funnet ytterlegare 19 våpen, eksplosiv og ammunisjon i bustaden til 64-åringen i byen Mesquite, blant anna nitrogenbasert gjødsel.

Både Anders Behring Breivik og Timothy McVeigh, mannen som stod bak bombeattentatet i Oklahoma City i 1995, laga bomber av slik gjødsel.

FBI har sett i verk ei massiv etterforsking for å avdekkje om Paddock handla aleine.

– Dersom det viser seg at han for eksempel tilførte ein militsgruppe på den ekstreme høgresida, er jo spørsmålet om det finst det andre som tenkjer på same måten. Dette er det enormt viktig for politimakta å finne ut av, seier Gule.

Flysertifikat blei ikkje fornya

Dersom ei slik tilhøyring blir avdekt, vil angrepet truleg bli definert som terror, meiner forskaren.

Paddock hadde også hatt flysertifikat, men skal ifølgje CNN ikkje ha fått det fornya av medisinske grunner.

– Det interessante er om dette kjem av hans mentale helse. Har han hatt psykiske problem, blir ikkje angrepet klassifisert som terror. Men frykta i befolkninga blir jo ikkje noko mindre av den grunn, seier Gule.

Åtvarar mot falske nyheiter

Ekstremismeforskaren åtvarar samtidig mot falske nyheiter og konspirasjonsteoriane som florerer. Den ytterleggåande islamistgruppa IS var raskt ute med å hevde at angrepet var deira verk. Det same har mange andre gjort.

– På Twitter og Facebook florerer det no med falske grupper som tar æra for angrepet. Dette er livsfarleg fordi det blir spreidd så lynrask. Dette bidrar til å forsterke frykta som terroristane spelar på, seier Gule.

