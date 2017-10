Senator: Brei semje om at russarane hacka «politiske filer»

Komiteen orienterte onsdag pressa om at etterforskinga av mogleg samarbeid mellom Russland og valkampapparat Donald Trump held fram.

Nestleiar for komiteen Mark Warner seier det er ein brei konsensus i komiteen om at russarane «hacka politiske dokument», og offentleggjorde denne informasjonen med formål om å påverke valresultatet.

Den republikanske leiaren i komiteen, senator Richard Burr, seier granskinga enno ikkje har munna ut i nokon konklusjon. Over 100 vitne er avhøyrde, men meir arbeid står att.

Nyleg opplyste Facebook at rundt ti millionar amerikanarar såg politiske annonsar på nettsamfunnet som selskapet hevdar blei kjøpt i Russland i tida før presidentvalet. Dei over 3.000 annonsane blei kjøpt av eit såkalla troll-selskap. Burr seier onsdag at etterretningskomiteen ikkje kjem til å offentleggjere innhaldet i desse annonsane.

Sidan Burr og Warner starta etterforskinga i januar, har titals etterretningstilsette og tenestemenn møtt til høyringar. Målet er å kartleggje omfanget av russisk innblanding i presidentvalet i fjor.

Granskinga i etterretningskomiteen i Senatet er berre éin av fleire granskingar som går føre seg i Kongressen, som også undersøkjer om det finst samband mellom den russiske innblandinga og valstaben til Trump.

(©NPK)