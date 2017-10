EPA-sjefen i gang med å avvikle klimatiltak

Pruitt seier han måndag vil signere eit lovforslag som skal «oppheve den såkalla planen om rein energi frå den førre administrasjonen».

President Donald Trump kunngjorde allereie i mars at han hadde gitt ordre om å oppheve eller revurdere fleire av dei viktigaste klimatiltaka frå Barack Obama. Blant dei var den såkalla Clean Power Plan, som hadde som formål å senke utslepp frå kolfyrte kraftverk.

Planen blei vedtatt av Obama-regjeringa i 2015, men den har aldri tredd i kraft. Årsaka er at fleire amerikanske delstatar og andre motstandarar av planen har prøvd å stanse den i rettsstellet.

Ein av dei som har prøvd å stanse den er nettopp EPA-sjef Scott Pruitt, som meiner planen er i strid med føderal lovgiving, ettersom han meiner den set utsleppsmål kraftverka «realistisk sett ikkje kan nå».

Pruitt seier EPA ikkje bør bruke autoriteten sin til å «erklære krig mot nokon som helst sektor i økonomien vår».

Det er førebels noko uklart om planen skal erstattast med andre former for klimatiltak, men ifølgje New York Times vil prosessen uansett ta fleire månader.

–Kvart einaste steg i denne prosessen, frå oppheving til erstatning, vil involvere mykje tidkrevjande juss. Vi kjem nok mest sannsynleg til å sjå dette ende i Høgsterett, seier jussprofessor Richard L Revesz til avisa.

