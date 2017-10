FN-soldat drepen i angrep i Kongo

Den drepne FN-soldaten er frå Tanzania, opplyser talskvinne for FN-styrken, Florence Marchal. Ho seier at opprørarane fekk med seg fleire våpen, og at kampane held fram.

Angrepet skjedde måndag morgon og var retta mot FN-basen i Mamundioma ved Beni i Nord-Kivu.

Opprørarane høyrer til ein gruppe som kallar seg Allierte demokratiske styrkar (ADF), og som hovudsakleg består av ytterleggåande muslimar frå Uganda.

ADF er skulda for å ha drepe over 700 menneske i Beni-regionen sidan oktober 2014. Også i september drap gruppa ein FN-soldat frå Tanzania.

Den austlege delen av Kongo har i årevis vore prega av brutal vald som har gått hardt utover sivilbefolkninga. Mange ulike opprørsgrupper opererer i området, både lokale og utanlandske, og dei er skulda for omfattande overgrep, som drap, lemlestingar, valdtekter og bortføringar.

Søndag blei det meldt om kampar mellom kongolesiske styrkar og ADF-opprørarar, og dagen før skal gruppa ha angripe om lag ti motorsykkeldrosjer i området.

(©NPK)