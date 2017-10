Filmprodusent Harvey Weinstein sparka etter trakasseringsskuldingar

Weinstein tok fredag ut permisjon frå The Weinstein Company etter at The New York Times publiserte ein artikkel med ei rekkje skuldingar mot produsenten dagen før.

I ein fråsegn frå styret i selskapet søndag viste dei til ytterlegare informasjon som har komme fram dei siste dagane. Dette skal ha ført til at Weinstein har fått sparken.

Avisartikkelen som vart publisert førre veke, omhandla blant anna skuldingar frå skodespelar Ashley Judd. Også tidlegare tilsette hos The Weinstein Company og det tidlegare firmaet til produsenten, Miramax, kom med skuldingar om seksuell trakassering. Skuldingane skal gå fleire tiår tilbake i tid.

Weinstein sende ut ein pressemelding torsdag der han erkjende å ha skapt «mykje smerte» og bad om «ein ny sjanse». I tillegg har filmprodusenten og hans advokatar kritisert artikkelen i fleire utsegner og intervju. Men avisa har tilbakevist kritikken.

