Sverige krev svar frå Tyrkias ambassadør etter tiltale mot fengsla aktivist

Svensk UD meiner skuldingane er uriktige.

Den svenske IT-konsulenten og forfattaren Ali Gharavi, som nå risikerer 15 års fengsel, blei saman med fleire andre menneskerettsaktivistar arrestert under eit besøk på eit seminar i Istanbul 5. juli.

Blant dei andre som blei arrestert var Tyrkia-direktøren i Amnesty International.

– Vi ser alvorleg på skuldingane mot han. Det er i dag tredje gongen vi har kalla inn den tyrkiske ambassadøren i samband med fengslinga av denne personen, seier informasjonssjef for svensk UD Sofia Karlberg. Ho seier at etter det svensk UD forstår, var Gharavi i Tyrkia for å delta på eit fredeleg seminar.

Gharavi, som er av iransk opphav, hadde jobba som IT-sjef ved Senteret for torturoffer, ein internasjonal ideell organisasjon.

Tyrkia meiner aktivistane stør ein væpna terrorgruppe, men fleire menneskerettsgrupper meiner arrestasjonane berre finn stad for å stilne kritikarar gjennom misbruk av unntakstilstanden som blei erklært etter det mislukka kuppforsøk i Tyrkia førre sommar.

(©NPK)