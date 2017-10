Minst ti bekrefta omkomne i brannherja California

– Sheriffens kontor bekreftar sju brannrelaterte dødsfall i Sonoma, skriv sheriffen i Sonoma County på Twitter. Brannmyndigheitene i California har bekrefta to andre dødsfall i Napa County og eitt i Mendocino County.

I alt 14 kraftige skogbrannar har ramma vindistriktet i California, som ligg nord for San Francisco. Minst 1.500 bygningar av forskjellig slag er øydelagde og omkring 20.000 personar er evakuerte, blir det opplyst. I tillegg er 50.000 menneske utan straum.

Leiaren for dei lokale skog- og brannmyndigheitene, Ken Pimlott, sa måndag at det er meldt om fleire skadde og sakna, men han hadde då ikkje noko totalt anslag over kor mange det er snakk om.

Portforbod

I byen Santa Rosa i Sonoma County har styresmaktene innført portforbod frå solnedgang til soloppgang for å hindre plyndring av evakuerte hus.

– Vi bur i eit område som består mest av asfalt, butikkar og hotell. Det siste ein tenkjer er at ein skogbrann vil komme og øydeleggje alt, seier Jeff Okrepkie som bur i Sonoma. Han seier han truleg har sett heimen sin for aller siste gong.

Vindistrikt

Åtte fylke nord i California er ramma, blant dei dei kjente vinområda Napa, Sonoma og Yuba. Brannen omfattar eit område på rundt 160 kvadratkilometer.

Brannane nord i California braut ut søndag kveld, og årsakene blir etterforska. Brannmannskapa konsentrerer seg no først og fremst om å redde liv framfor å slå ned flammane.

Pimlott seier dei ikkje har kontroll på brannane som bevegar seg i «ein eksplosiv fart» på grunn av sterk vind.

Også i sør

Ein ny brann braut ut lenger sør i California måndag kveld. Flammane bevegde seg raskt gjennom klippeområda aust i Orange County, 72 kilometer unna Los Angeles.

Ifølgje tenestemenn har brannen vakse i størrelse til å omfatte rundt åtte kvadratkilometer. 200 brannmannskap og seks helikopter kjempar mot flammane.

Ifølgje brannvesenet i Anaheim har eit ukjent tal menneske i fleire nabolag og to barneskular blitt evakuert. Fleire heimar har brent heilt ned, men kor mange bustader det dreier seg om er ikkje kjent.

Raudt farenivå

I mesteparten av det sørlege California er det no farenivå raudt for skogbrannar. Den tørre Santa Ana-vinden bles for tida gjennom området, og bidrar til stor fare for skogbrann og spreiing.

Oktober er kjent for å vere tida på året der det er størst risiko for skogbrannar i delstaten. Pimlott seier området i år har vore ramma av 1.500 fleire skogbrannar enn året før.

