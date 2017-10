Politiet: Paddocks bil var full av eksplosiv

Sheriff Joe Lombardo i Las Vegas-politiet sa under ein pressekonferanse måndag at dei framleis ikkje har fått bekrefta noko motiv for masseskytinga Paddock stod bak førre søndag. Det er ikkje funne nokon ideologisk bakgrunn eller teikn til at fleire skal vere innblanda i angrepet.

Dei har heller ikkje funne noka spesiell livshending som kan ha løyst ut planane om eit slikt angrep, og ingen brev eller notat var lagt att i heimen hans i Mesquite sør i Nevada.

Handla åleine

Etterforskarane har kartlagt Paddocks bevegelsar gjennom byen, og han har heile vegen reist rundt åleine.

– Drapsmannen skjulte med vilje handlingane sine før angrepet og derfor er det vanskeleg å finne svaret bak desse handlingane, seier Lombardo.

Paddock losna fleire hundre skot frå hotellrommet sitt i 32. etasje på Mandalay Bay søndag førre veke. Målet var 21.000 publikummarar på ein konsert 365 meter unna. 58 menneske vart drepne og 489 vart såra. Ifølgje politiet skaut Paddock også mot bensintankar i nærleiken.

200 skot mot sikkerheitsvakt

Lombardo seier dei har endra tidslinja for masseskytinga. Ein av sikkerheitsvaktene på hotellet oppdaga Paddock då han høyrde lyden av boring frå rommet. Paddock hadde sett opp tre kamera for å kunne overvake gangen utanfor. Då sikkerheitsvakta nærma seg, losna Paddock rundt 200 skot gjennom døra. Sikkerheitsvakta vart såra, men fekk informert anna sikkerheitspersonell.

Få minutt seinare begynte Paddock det ti minutt lange angrepet mot konsertområdet utanfor. Det er ukjent kva som gjorde at drapsmannen stoppa å skyte.

I tillegg til å bore hol i veggene, truleg for å sette opp fleire kamera, hadde Paddock sperra ei dør til trappeoppgangen til 32. etasje ved å bore ein metallgjenstand fast i den. Politiet måtte bryte denne opp for å komme seg fram.

Paddock tok sitt eige liv like før politiet storma hotellrommet hans.

Broren samarbeider

Lombardo seier dei samarbeider med Paddock kjæraste Marilou Danley og broren Eric Paddock i jakta på eit motiv.

Søndag gjekk politiet på nytt gjennom Paddocks heim for å dokumentere alt som var der.

I nyleg avslørte rettsdokument har Paddock skildra seg sjølv som ein natteramn som gambla for opp til ein million dollar kvar natt i Las Vegas, iført sandalar og badeshorts, og som tok igjen nattesøvnen på dagtid.

Dette kjem fram i rettsdokument frå 2013 då han saksøkte Cosmopolitan Hotell etter at han skleid og dattt inne i deira lokale.

(©NPK)